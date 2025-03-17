شكرا لقرائتكم خبر عن صور| عواصف وأعاصير عنيفة تضرب الولايات المتحدة.. وسقوط 40 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضى ما لا يقل عن 40 شخصًا وأصيب العشرات عندما ضربت أعاصير وعواصف عنيفة مصحوبة بحرائق وسط الولايات المتحدة وجنوبها هذا الأسبوع، على ما ذكرت السلطات المحلية.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته "تروث سوشيال" الأحد "نحن نراقب عن كثب الأعاصير العنيفة والعواصف التي ضربت الكثير من الولايات في جنوب البلاد ووسطها الغربي".





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وأضاف الرئيس "تم نشر الحرس الوطني في أركنسو، وإدارتي مستعدة لدعم السلطات المحلية في جهودها لمساعدة مجتمعاتها على التعافي من الأضرار".



وسجلت أعلى حصيلة في ولاية ميزوري، مع مقتل 12 شخصًا إثر منخفض جوي خلف وراءه مشهدًا من الدمار، من انهيار منازل بالكامل إلى انقلاب شاحنات على الطرقات مرورا بأشجار مقتلعة.

وقال حاكم ولاية ميزوري مايك كيهو في بيان بعد تفقده لأكثر زيارة المناطق تضررا إن "الأضرار هائلة".

وأضاف "تدمرت منازل وشركات، وحرمت مجتمعات بأكملها من الكهرباء، والطريق إلى إعادة البناء لن يكون سهلا".

وينسحب هذا المشهد على ولايات عدة في المنطقة.

قضى ثمانية أشخاص في كانساس في حادث سير مردّه سوء الرؤية خلال "عاصفة رملية شديدة"، بالإضافة إلى ستة في ولاية ميسيسيبي وأربعة في ولاية أوكلاهوما التي طاولتها عدة حرائق، بحسب السلطات المحلية.

سجلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي مرور نحو 1800 إعصار في البلاد في 2024، وهو ثاني أعلى عدد بعد عام 2004. واودت هذه الأعاصير بحياة 54 شخصا.

