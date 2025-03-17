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اندلاع حريق في محطة طاقة روسية على نهر الفولجا إثر هجوم أوكراني

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د ب أ - موسكو 0 تبليغ

اندلاع حريق في محطة طاقة روسية على نهر الفولجا إثر هجوم أوكراني

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الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا هاجمت مجددًا محطة طاقة في روسيا خلال الليل.
وقال حاكم منطقة أستراخان، إيجور بابوشكين، عبر تطبيق تليجرام، إن شخصًا أصيب في هجوم بطائرات مسيرة على المنطقة الواقعة على نهر الفولجا.

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وأضاف بابوشكين أن "حريقًا اندلع لدى سقوط حطام الطائرات المسيرة".

تحت السيطرة


قال بابوشكين إن فرق الإطفاء وصلت إلى مكان الحادث بسرعة، وإن الوضع تحت السيطرة.
ولا يعد هذا الهجوم الأول على منشآت الطاقة في أستراخان، حيث اندلعت النيران في مصنع لمعالجة الغاز هناك في فبراير الماضي.
وتستهدف أوكرانيا صناعة النفط والغاز الروسية بطائراتها المسيرة منذ فترة.
وتهدف هذه الهجمات إلى إلحاق الضرر بإمدادات الوقود للجيش الروسي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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