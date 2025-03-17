شكرا لقرائتكم خبر عن النائب هشام سويلم مشيدا بزيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة: الأمن القومى أولوية والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة، مؤكدًا أنها تعكس أولوية الأمن القومي للدولة المصرية وتعزز مكانة مصر التي تتمتع دائما بالأمن والاستقرار.

وثمن وسويلم، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية لتطوير مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مضيفا: "تأكيد الرئيس على أهمية زيادة الوعي المجتمعي لمواجهة الشائعات والأفكار الهدامة هو أمر في غاية الأهمية، خاصة في ظل التحديات الإعلامية والفكرية التي تواجهها مصر، كما نؤيد الجهود المبذولة لتحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وهو ما يعكس رؤية إنسانية متكاملة."

ودعا سويلم، إلى مزيد من الاستثمار في التعليم والتدريب لبناء جيل قادر على حماية الوطن وتحقيق تطلعات الشعب المصري، مع التأكيد على أن الأمن القومي يبدأ بوعي المواطن وإيمانه بقدرة دولته على تحقيق العدل والتنمية."