حزب السادات: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تبعث برسالة طمأنينة للشعب المصرى

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أعرب النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عن تأييده لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة، معتبرا أنها تبعث برسالة طمأنينة للشعب المصري بأن الدولة تعمل بجد لتعزيز الأمن والاستقرار.

وقال السادات: "نحن في حزب السادات الديمقراطي نؤكد أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة على التواصل المباشر مع أبنائنا من طلبة الأكاديمية، الذين يمثلون مستقبل الأمة"، مضيفا: "تأكيد الرئيس على أهمية تسوية الأزمات بالطرق السلمية هو نهج نؤيده، لكننا نرى ضرورة تعزيز الشفافية في الإصلاحات المؤسسية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحرية التعبير. كما نؤكد على أهمية زيادة مشاركة المجتمع المدني في صنع القرار، لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة."

ودعا السادات، إلى مزيد من الحوار الوطني الشامل لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع التأكيد على أن الأمن القومي لا يتحقق إلا بوجود مواطن يشعر بالعدل والمساواة" موجها التحية لكل أبناء الشرطة المصرية الذين يضحون من أجل حفظ أمن الجبهة الداخلية.