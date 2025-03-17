شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: زيارة الرئيس لأكاديمية الشرطة تعكس حرص الدولة على تعزيز الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكاديمية الشرطة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز مؤسسات الدولة، خاصة تلك المعنية بحماية الأمن القومي، مشيرا إلي أن هذه الزيارة تأتي في إطار رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة."

وأضاف مطر: "تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز الأمن والسلام في المنطقة، ودعم الجهود السلمية لحل الأزمات، هو نهج نؤيده تمامًا. كما نثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير وزارة الداخلية، وتحويل السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وهو ما يعكس تقدمًا كبيرًا في مجال الإصلاح المؤسسي."

وشدد مطر علي أهمية المزيد من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمواجهة التحديات الأمنية والفكرية التي تهدد وطننا، مع التأكيد على أهمية بناء جيل واع ومثقف قادر على حماية مكتسبات الوطن."

