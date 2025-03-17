القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مايكل دي هيغينز رئيس إيرلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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