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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية 1/2
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين اليوم، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن من بين المعتقلين أطفال وأسرى سابقون.

في السياق ذاته, أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، على حاجز عسكري للاحتلال جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، جددت المسيّرات الحربية الإسرائيلية قصفها لشمال مخيم البريج وسط القطاع، كما نفّذت غارات على وسط وشرق مدينة رفح.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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