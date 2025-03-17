شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، وذلك من خلال طلبين مناقشة ودراسة برلمانية.

وتهدف الدراسة إلى تقديم تحليل شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، لفهم واقعها وتحدياتها واستشراف آفاق تطويرها.

واعتمدت الدراسة على منهجية متكاملة تضمنت مراجعة الأدبيات ذات الصلة، وتحليل البيانات المتاحة، ودراسة التجارب الدولية الرائدة، بالإضافة إلى تطبيق أداة تحليلية مبتكرة وهي "النظام الإيكولوجي" لفهم التفاعلات المعقدة بين مختلف عناصر هذه المنظومة.

وتناولت الدراسة تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر من خلال استعراض أهم مؤشرات الفقر وعدم المساواة، ونسبة السكان المُغطاة ببرامج الحماية الاجتماعية كما تم تحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة مثل برنامج تكافل وكرامة، والمساعدات النقدية للضمان الاجتماعي، وبرامج التأمين الصحي ودعم الغذاء

وسعت الدراسة إلى تحديد الفئات المُستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وتم تحليل خصائص كل فئة وأسباب عدم استفادة بعض الفئات من هذه البرامج، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة والأسر الفقيرة في المناطق الريفية.

وتناولت الدراسة التحديات الرئيسية التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر، بما في ذلك التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد، وعدم كفاية وتكامل قواعد البيانات، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالتنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة.

ويناقش المجلس أيضا طلب المناقشة المقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.

كما يناقش طلب مناقشة المقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.