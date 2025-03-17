زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب مقاطعة غورونتالو الإندونيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم مقاطعة غورونتالو بجزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن مركز الزلزال وقع على بعد 74 كيلومترا من منطقة بون بولانغو بالمقاطعة، وعلى عمق 107 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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