قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدتي العيسوية وسلواد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس في بيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، وانتشرت في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة سلواد شرق رام الله. وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن قوات الاحتلال اقتحمت سلواد، وجابت شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مداهمات.

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