شكرا لقرائتكم خبر عن صور| تسرب نفطي بأحد الأنهار في الإكوادور.. وإعلان الطوارئ البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الإكوادورية يوم الأحد حالة طوارئ بيئية بسبب تسرب نفطي لوث نهرا قريبا في مقاطعة إسميرالداس الساحلية شمال غربي البلاد.

وانفجر يوم الخميس الماضي جزء من نظام خط الأنابيب العابر للإكوادور (سوتي) في منطقة إل فيرجيل بالقرب من نهر إسميرالداس، على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال غرب كيتو.

وقالت السلطات الإكوادورية إن الانفجار نجم عن انهيارات أرضية في المنطقة التي شهدت هطول أمطار غزيرة.



التخفيف من أثر التسرب



وقالت وزيرة الطاقة إينيس مانزانو إن الإعلان سيسهل نشر الموارد والفرق المتخصصة "للتخفيف من تأثير التسرب في هذه المنطقة".



وتابعت مانزانو أنه ستجري مراقبة جودة المياه، كما ستجري مراقبة عملية الطوارئ والتطهير التي تقوم بها الشركة المسؤولة، وهي شركة بترواكوادور النفطية الحكومية.

ومن جانبها ، قالت الشركة إنها تعمل على احتواء واستعادة النفط المتسرب.

ولم تصدر تقديرا لكمية النفط الخام المتسرب.

تحميل الشركة المسؤولية



وقال رئيس الإكوادور دانييل نوبوا على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن الشركة "يجب أن تتحمل مسؤوليتها.

وخلافا لما حدث في الماضي، ستتحمل هذه المرة مسؤولية أفعالها مع الالتزام بتوفير المعالجة في إسميرالداس".

ووفقا لشركة بترواكوادور، فإن نظام خط الأنابيب العابر للإكوادور (سوتي) هو "محرك اقتصاد البلاد"، حيث يبلغ طاقته 360 ألف برميل يوميا. ويمتد خط الأنابيب بطول 7ر497 كيلومتر عبر مناطق الأمازون وسييرا وكوستا.