شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى بكفر الشيخ يطلق مبادرة إحياء الكتاتيب ويختتم المسابقة القرآنية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تنمية المجتمع، أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ مبادرة طموحة لإحياء دور الكتاتيب في تحفيظ القرآن الكريم.

وذلك بحضور اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والمجتمعية.

وتشمل المبادرة إنشاء 14 كتابًا لتحفيظ القرآن الكريم في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف كفر الشيخ والأزهر الشريف.

وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والشباب لتعلم وحفظ القرآن الكريم مجانًا.

وشهدت المبادرة إشادة واسعة من قبل اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، الذي أكد على أهمية هذا العمل التنموي والمجتمعي في تعزيز الثقافة الإسلامية وتنمية المجتمع من خلال تعاليم الشرع الشريف.

وفي سياق متصل، اختتم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ فعاليات مسابقة القرآن الكريم الكبرى، التي شهدت مشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة وطفل وطفلة من أبناء المحافظة.

وأقيم حفل ختام المسابقة في قاعة أبو حجر بمدينة كفر الشيخ، حيث تم تكريم الفائزين والفائزات في مختلف فروع المسابقة. وأحيا الحفل الشيخ مهدي ياسين التهامي.

ومن جانبه، أعرب محافظ كفر الشيخ عن سعادته بالمشاركة الواسعة في المسابقة، مؤكدًا على أهمية تشجيع الشباب والنشء على حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.



مسابقة حفظ القرأن



التحالف الوطنى بكفر الشيخ



عودة الكتاتيب