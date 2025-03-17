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مجلس الأمن يبحث الاستعمار وغزة ضمن جلساته الأسبوع المقبل

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مجلس الأمن يبحث الاستعمار وغزة ضمن جلساته الأسبوع المقبل

القاهرة - كتب محمد نسيم - يعقد مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع المقبل 5 جلسات مختلفة بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، تشمل الاستعمار الإسرائيلي و غزة والجولان ولبنان، إضافة الى السودان.

وقالت رئاسة المجلس، في بيان، اليوم السبت 15 مارس 2025، إن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء المقبل، مشاورات مغلقة بشأن غزة بناء على طلب بعض أعضائه، حيث سيُقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إحاطة إلى المجلس.

وكذلك يعقد مجلس الأمن جلسته الدورية بشأن القضية الفلسطينية يوم الجمعة إضافة إلى الحديث عن تنفيذ القرار رقم 2334 الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستعمار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

المصدر : وكالات

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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