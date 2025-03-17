مسؤول أميركي ينفي إقالة ترامب لـ "مفاوض حماس"

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى مسؤول أميركي رفيع المستوى إقالة الرئيس دونالد ترمب مبعوثه لشؤون الرهائن آدم بولر الذي تفاوض مباشرة مع حركة " حماس ".

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي، التي أدلى بها، لصحيفة "الشرق الأوسط"، بعد تقارير نشرتها وسائل إعلام عبرية، الخميس، نقلاً عن مصادر مختلفة، زعمت إقالة بولر من منصبه.

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وصرح المسؤول الأميركي للصحيفة بأن "بولر يركز على قضية الرهائن والمحتجزين في جميع أنحاء العالم وفي الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنه "يواصل العمل لدعم الفريق الذي يقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف".

وأثارت تصريحات لبولر غضباً إسرائيلياً واسعاً خلال الأيام الماضية، خاصة فيما يتعلق باجتماع عقده الرجل مع عدد من قادة حركة "حماس" في الدوحة.

وقال بولر حينها إن لواشنطن مصالح خاصة في ملف الرهائن، وإن الولايات المتحدة ليست عميلة لدى إسرائيل، وهو ما جلب له انتقادات واسعة من الحكومة وبعض قادة اليمين الإسرائيلي.

والخميس، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه لم يصدر إعلان رسمي بشأن إعفاء بولر من متابعة ملف الرهائن الإسرائيليين، مشيرة إلى أنه تم الحصول على هذه التقارير عن إقالته من قنوات سرية.

كما زعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إدارة ترامب أبلغت المسؤولين الإسرائيليين بأن بولر لن يتولى التعامل مع رهائن "حماس" في المستقبل.