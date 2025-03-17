شكرا لقرائتكم خبر عن طارق البشبيشي: شائعات الإخوان تهدف لزعزعة استقرار مصر وتشويه الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

قال طارق البشبيشي، خبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بنشر شائعات وأكاذيب تهدف إلى زرع الفتنة وإثارة القلاقل في المجتمع المصري.

وأضاف البشبيشي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجماعة تسعى إلى تشويه صورة الدولة المصرية من خلال تحريف الحقائق ونقل معلومات مغلوطة، في محاولة لتقويض الحكومة والشعب المصري.

وأشار إلى أن الإخوان يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لترويج الأكاذيب، ويستهدفون فئات معينة من الشعب لزرع الشكوك بينهم حول مواقف الحكومة وقراراتها.

وقال البشبيشي إن تلك الأكاذيب تأخذ أشكالًا متعددة، بداية من نشر شائعات عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وصولًا إلى محاولة تشويه سمعة القيادة السياسية في مصر.

وأكد البشبيشي أن هذه المحاولات الفاشلة لن تؤثر على استقرار البلاد، خاصة في ظل الوعي المتزايد بين المصريين الذين أصبحوا يدركون جيدًا مخططات الجماعة.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب المصري مع الدولة لمواجهة هذه التحديات، والتصدي لتلك الأكاذيب التي تستهدف الوطن.

كما أكد أن الدولة المصرية قد اتخذت خطوات جادة لمواجهة هذه الحملة الإعلامية المعادية، من خلال تعزيز الرقابة على وسائل الإعلام ورفع مستوى الوعي بين المواطنين حول خطر هذه الشائعات.