الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية جنوب البلاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن الجيش الصومالي، اليوم عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق بالتعاون مع الشركاء الدوليين استهدفت مواقع إستراتيجية لحركة الشباب الإرهابية في مدينة جِلِب بإقليم جوبا الوسطى جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن مصادر عسكرية أن العملية استهدفت عدة مواقع من بينها, مقر قيادة التنظيم في المدينة ومعسكرات تدريب تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية.

وشملت الضربات ورش تصنيع العبوات الناسفة ومخابئ لتخزين الأسلحة والذخائر، وأسفرت العملية عن تدمير كامل للبنية التحتية المستهدفة إلى جانب سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحركة الإرهابية.

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