شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم جديد إلى محطة الفضاء الدولية تمهيدا لعودة رائدي فضاء عالقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد أكثر من يوم واحد من إطلاقها، وصلت كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية، يوم الأحد، تقل على متنها بديلين لرائدي الفضاء العالقين التابعين لوكالة "ناسا" الأمريكية.

وسيقضي القادمون الأربعة الجدد، الذين يمثلون الولايات المتحدة واليابان وروسيا، الأيام القليلة المقبلة في تعلم خصوصيات المحطة من بوتش ويلمور وسوني ويليامز.

ثم سيصعد الاثنان إلى كبسولتهما الخاصة التابعة لسبيس إكس في وقت لاحق من الأسبوع الحالي لإنهاء مهمة ممتدة غير متوقعة بدأت في يونيو الماضي.

مشكلات كبسولة "ستارلاينر"

وكان من المتوقع أن يقضى ويلمور وويليامز مدة أسبوع واحد فقط عندما انطلقا في أول رحلة فضاء لشركة "بوينج"، لكنهما أكملا 9 أشهر في وقت سابق من مارسى الحالي.

وواجهت كبسولة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينج" العديد من المشكلات، لدرجة أن وكالة "ناسا" أصرت على أن تعود فارغة.



11 رائد فضاء

وفتح رائد الفضاء بوتش ويلمور باب محطة الفضاء ثم قرع جرس مركبة الفضاء، فيما دخل الرواد القادمون الجدد واحدًا تلو الآخر، وجرى استقبالهم بالعناق والمصافحة.وقالت رائدة الفضاء سوني ويليامز، لمركز التحكم: لقد كان يومًا رائعًا، من الرائع رؤية أصدقائنا وهم يصلون.

وإذا سمحت الأحوال الجوية، فإن الكبسولة التابعة لـ"سبيس إكس" التي تقل على متنها ويلمور وويليامز ورائدي فضاء آخرين، ستنفصل عن محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من يوم غد الثلاثاء، وستنزل قبالة سواحل ولاية فلوريدا الأمريكية في وقت لاحق من ذلك المساء.

وحتى ذلك الحين، سيكون هناك 11 رائد فضاء على متن المختبر المداري، يمثلون الولايات المتحدة وروسيا واليابان.