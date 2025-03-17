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شكرا لقرائتكم خبر عن لوقف لإطلاق النار.. ترامب وبوتين يعتزمان إجراء محادثة هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثة هذا الأسبوع، وفقما أفاد مسؤولون، فيما تضغط واشنطن وحلفاء كييف على موسكو لقبول وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 3 سنوات.
وقال المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف الذي التقى بوتين قبل أيام، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الأحد إنه يعتقد أن الرئيسين سيجريان نقاشًا جيدًا وإيجابيًا هذا الأسبوع".
ووصف روبيو المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي بأنها "واعدة"، وذلك في تصريح صباح الأحد لقناة سي بي إس.
وقال الوزير الأمريكي: من الصعوبة مناقشة نهاية دائمة لحرب ما دام الطرفان يتبادلان إطلاق النار، لهذا السبب، يأمل الرئيس ترامب في وقف لإطلاق النار.
وقال المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف الذي التقى بوتين قبل أيام، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" يوم الأحد إنه يعتقد أن الرئيسين سيجريان نقاشًا جيدًا وإيجابيًا هذا الأسبوع".
جوانب ملموسة لتنفيذ التفاهماتوفي وقت سابق، قالت موسكو إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصل بنظيره الروسي سيرجي لافروف، وناقشا جوانب ملموسة لتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال المباحثات الأمريكية الروسية في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.
ووصف روبيو المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الروسي بأنها "واعدة"، وذلك في تصريح صباح الأحد لقناة سي بي إس.
وقال الوزير الأمريكي: من الصعوبة مناقشة نهاية دائمة لحرب ما دام الطرفان يتبادلان إطلاق النار، لهذا السبب، يأمل الرئيس ترامب في وقف لإطلاق النار.