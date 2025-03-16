ويتكوف : قدمنا مقترحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، مساء اليوم الجمعة 14 مارس 2025 ، إن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مقترحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في غزة .

وأضاف ويتكوف في بيان صحفي أن :" المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي".

وأشار إلى أن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم في غزة.

وأدعى ويتكوف أن حركة حماس تطرح وراء الأبواب المغلقة مطالب غير عملية على الإطلاق لا تتضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة ، موضحا أن حماس على علم بالموعد النهائي وأمريكا سترد وفقا لذلك إذا انقضى الموعد.

وقال :" حماس تطرح وراء الأبواب المغلقة مطالب غير عملية على الإطلاق بخلاف وقف إطلاق نار دائم في غزة".

وبين ويتكوف أن حماس ستطلق وفق المقترح رهائن أحياء مقابل سجناء وفقا للصيغ السابقة ، مشيرا الي أن تمديد وقف إطلاق النار بالمرحلة الأولى لإتاحة استئناف المساعدات.

وأضاف :" واشنطن ستسعى إلى حل دائم للصراع خلال وقف إطلاق النار الممدد ، وأبلغنا حماس عبر شركائنا في قطر ومصر بضرورة تنفيذ المقترح قريبا".

وتابع ويتكوف :" حماس على علم بالموعد النهائي وسنرد وفقا لذلك إذا انقضى هذا الموعد ، والحركة تقوم برهان سيئ في المفاوضات".

وأعلنت حركة حماس، الجمعة، توجه وفد من قيادتها إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين ومتابعة مستجدات المفاوضات، وذلك بعد تقديمها رد قبول على مقترح الوسطاء، بشأن إطلاق سراح جندي إسرائيلي يحمل جنسية أمريكية، و4 جثامين لأسرى مزدوجي الجنسية.

وقالت حماس، في بيان: "توجه الوفد المفاوض في الحركة برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات، واتفاق وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت حماس موافقتها "على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية".

وأضافت في بيان: "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية".

ودعت حماس إلى "إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة".

في المقابل، أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رده على قبول حركة "حماس" مقترح الوسطاء.

وقال مكتب نتنياهو، الجمعة: "في حين قبلت إسرائيل مخطط المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فإن حماس تصر على رفضه ولم تتحرك قيد أنملة، وفي الوقت نفسه، تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".

وأضاف في بيان صحفي: "من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا مع الفريق الوزاري، مساء السبت، لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض، والبت في الخطوات المقبلة لإطلاق سراح الأسرى".

المصدر : وكالات