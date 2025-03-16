شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الحرية المصرى": ندعم القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن دعم الحزب بكافة قياداته وقواعده للرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى؛ الذى يمثل أساس استقرارنا وتقدمنا.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوى الذى حضره نخبة من الشخصيات العامة من بينهم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب السابق؛ ونائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين.

كما شارك فى حفل الافطار نواب رئيس الحزب؛ وأعضاء الهيئة البرلمانية؛ ورؤساء وأعضاء الامانات المركزية وأمناء المحافظات وأعضاء هيئة مكتب المحافظات ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب.

ورحب الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى بضيوف حفل الإفطار؛ مؤكدا أنه فى الشهر الكريم، نجتمع جميعا على مائدة واحدة؛ نتشارك الفرحة والبركة؛ ونؤكد على قيم الوحدة والتضامن؛ فنحن لسنا مجرد كيان سياسى؛ بل أسرة واحدة، تجمعنا أهداف مشتركة ورؤية واضحة لمستقبل أفضل لوطننا العزيز.

وأضاف رئيس الحزب أنه فى شهر الانتصارات أتقدم بأسمى التهانى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإلى أبطال قواتنا المسلحة البواسل؛ وإلى الشعب المصرى العظيم ؛ ونجدد العهد والدعم للقيادة السياسية والمؤسسات الوطنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى؛ الذى يمثل أساس استقرارنا وتقدمنا.



وأوضح الدكتور ممدوح محمود أننا على أعتاب مرحلة جديدة من التحديات ولكنها مليئة بالفرص الواعدة؛ وترتكز رؤيتنا خلال الفترة القادمة على تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء جسور الثقة بين الحزب والمواطن، والعمل على تنفيذ مبادرات وبرامج لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم؛ وتحقيق تطلعاتهم.

وأكد أن الحزب يستعد بكل جدية للانتخابات البرلمانية المقبلة والتي نرى فيها فرصة ذهبية لتقديم رؤيتنا وبرامجنا التي تهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين وتعزز مكانة مصر على المستويين الإقليمى والدولى.

ودعا الدكتور ممدوح محمد محمود قيادات وأعضاء الحزب إلى مضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق النجاح؛ وان نكون جميعا على قدر المسئولية، ونقدم نموذجا يُحتذى به فى العمل السياسى والوطنى؛ لنثبت أن مصر تستحق منا أفضل ما لدينا.

