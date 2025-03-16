شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى توزع كراتين مواد غذائية على الأسر فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهودها المستمرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، قامت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتنظيم حملات توزيع كراتين المواد الغذائية في عدد من محافظات مصر، حيث تم توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات أسوان والمنيا وبني سويف والغربية وقنا وسوهاج.

في محافظة أسوان، تم توزيع كراتين المواد الغذائية على 3500 أسرة في جميع مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة الجمعية للوصول إلى أكبر عدد من الأسر في مختلف القرى والمناطق، كما قامت الجمعية بتوزيع كراتين المواد الغذائية على 3600 أسرة في محافظة المنيا، حيث شملت الحملة جميع مراكز المحافظة لتلبية احتياجات الأسر في هذه المنطقة.

وفي محافظة بني سويف، استفادت 4200 أسرة من توزيع المواد الغذائية في جميع مراكز المحافظة، وفي محافظة الغربية، قامت الجمعية بتوزيع كراتين المواد الغذائية على 3000 أسرة في قرى كفر الدوار وكتامة ومشال، بالإضافة إلى مركز بيسون.

أما في محافظة قنا، فقد تم توزيع كراتين المواد الغذائية على 3000 أسرة في قرى مركز فرشوط، العسيرات، أبو تشت، وقرية السلامات. وفي محافظة سوهاج، استفادت 4000 أسرة من توزيع المواد الغذائية في جميع مراكز المحافظة، لتساهم الجمعية في تخفيف معاناة الأسر الأكثر احتياجًا في هذه المناطق.

تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التكافل الاجتماعي، حيث تواصل مؤسسات التحالف الوطني تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية في مختلف أنحاء مصر.

توزع كراتين المواد الغذائية

توزيع مواد غذائية على الاسر الاكثر احتياجا

كراتين جميعة الاورمان