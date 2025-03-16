شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: شائعات الإخوان هدفها زعزعة استقرار الوطن والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، أن شائعات جماعة الإخوان التي يتم ترويجها في الآونة الأخيرة تهدف إلى زعزعة استقرار مصر والنيل من الأمن القومي للبلاد.

وأوضح الشهابي أن هذه الشائعات تتخذ أشكالاً متعددة، بدءاً من نشر الأخبار المغلوطة وصولاً إلى نشر الأراجيف التي تثير القلق بين المواطنين.

وقال الشهابي في تصريحاته: "الإخوان لا يزالون يعتمدون على الكذب والتضليل كوسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية، رغم فشلهم في تحقيق أي مكاسب حقيقية على أرض الواقع".

وأضاف أن المجتمع المصري قد أصبح أكثر وعياً بما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من محاولات لتدمير وحدته وتهديد استقراره. ودعا الشهابي الحكومة والجهات الأمنية إلى تكثيف الجهود لمكافحة هذه الشائعات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل دور الإعلام في كشف الحقيقة ومواجهة هذه الأكاذيب بكل حزم.



