"المؤتمر": المرأة المصرية شريك أساسى فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030

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أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن المرأة المصرية كانت ولا تزال عمادًا أساسيًا في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها مصر في جميع المجالات.

وأضاف "جبر" في تصريحات له اليوم، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة وملموسة لتمكين المرأة على كافة المستويات، انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق الرؤية الاستراتيجية لمصر 2030.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى أكثر من 27%، كما تم تعيين أول محافظة في مصر، بالإضافة إلى تولي المرأة مناصب قيادية في الجهاز التنفيذي والقضائي.

وتطرق نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريحاته، إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المرأة في سوق العمل، مثل مشروع "مشروعك" الذي يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنساء، مشيرًا إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتوفير فرص تدريبية وتأهيلية لتعزيز مهاراتها في مختلف القطاعات.

وفيما يتعلق بالدعم التشريعي، أشار القبطان محمود جبر، إلى تفعيل قوانين وتشريعات تعزز حماية المرأة من العنف والتمييز، مثل قانون تجريم التحرش الجنسي وقانون حماية المرأة من العنف الأسري، وكذلك توفير خدمات صحية واجتماعية مخصصة للنساء، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع المدني من خلال دعم الجمعيات الأهلية التي تعمل على تمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لدعم وتمكين المرأة بعد ما حققته من نجاحات ملموسة على كافة المستويات.