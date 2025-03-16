شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: نلتف خلف القيادة السياسية.. والحزب يوزع 300 رحلة عمرة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، إن الدولة المصرية لم تكن تمر من التحديات التي مرت بها طوال الفترات المصرية لولا إرادة الشعب المصري الذي تساند الرئيس السيسي في كل ملفات الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن أداء حزب مستقبل وطن المجتمعي تاج على رأس الحزب.

وأكد عبد الجواد، أن مستقبل وطن حريص على فتح قنوات التواصل مع الجميع كما أن مستقبل وطن لا يستأثر بالعمل السياسي في مصر ويؤمن بالعمل الجماعي، مرحبا بوجود وفد حزب الجبهة الوطنية الذي شارك بحفل الإفطار بقيادة الوزير السابق السيد القصير متمنيا لهم التوفيق مؤكدا على تمنياته لهم النجاح في عمليه السياسي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال حفل إفطار حزب مستقبل وطن، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا على أن حرص مستقبل وطن على مشاركة جموع الأحزاب في حفل الإفطار رسالة تأكيد على الاصطفاف خلف القيادة.

وأشار عبد الجواد، إلى أن مستقبل وطن هو حزب داعم للدولة، ودائما يجتمع على أرضية وطنية واحده،متابعا :" كلنا خلف الدولة المصرية وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفلنا منذ أيام بمعانى العزة والكرامة لانتصارات العاشر من رمضان ويوم الشهيد ، واليوم نعيش معانى العزة أيضا بتمسكنا للدفاع عن القضية الفلسطينية، معلنا عن توزيع 300 رحلة عمرة للمواطنين على مستوى الجمهورية.