شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار محمود فوزى: مصر تحقق التنمية والتقدم رغم التحديات بفضل قيادة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خلال كلمته في حفل إفطار حزب مستقبل وطن، إن لقاء اليوم ليس لتجديد العهد فقط، بل لتأكيد أهمية العمل الجماعي واستحضار قيم العطاء والتسامح.

جاء ذلك خلال الحفل الذي حضره عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، اليوم الأحد.

وأوضح فوزي أن حزب مستقبل وطن يعد نموذجًا للعمل السياسي الجماعي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة، لكنها استطاعت بفضل الإرادة القوية والعزم الشديد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق التنمية والتقدم.

وأكد أن الجهود الجماعية مكنت الجميع من التغلب على التحديات، وأن ما يتم القيام به اليوم هو استثمار حقيقي للمستقبل.