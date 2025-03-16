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ارتفاعه 30 مترًا.. انهيار برج تاريخي في هولندا وسط ظروف غامضة

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د ب أ - أمستردام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انهار برج فيلهلمينا التاريخي في مدينة فالكنبورج بجنوبى هولندا اليوم الأحد في ظروف غامضة.
ودفعت تلك الحالة، السلطات إلى البحث عن ضحايا محتملين باستخدام طائرات مسيرة وكلاب بوليسية.

برج فيلهلمينا الهولندي

كان البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا، معلمًا سياحيًا شهيرًا.

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انهيار برج تاريخي في هولندا وسط ظروف غامضة - kosovapress

وصرح دان بريفو، عمدة فالكنبورج، بأن الانهيار وقع في الصباح الباكر عندما لم يكن من الممكن دخول منطقة البرج.

انهيار برج تاريخي في هولندا

وذلك بسبب المواعيد التى تحدد زيارة البرج، لذلك لا تتوقع السلطات بالضرورة سقوط أي ضحايا.
انهيار برج تاريخي في هولندا وسط ظروف غامضة - kosovapress

وبُني هذا البرج الحجري على الطراز القوطي الجديد عام 1906، وكان يضم مطعمًا، ويتاح للزوار فرصة الصعود إلى قمته.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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