شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعه 30 مترًا.. انهيار برج تاريخي في هولندا وسط ظروف غامضة والان نبدء بالتفاصيل

برج فيلهلمينا الهولندي

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انهيار برج تاريخي في هولندا

الدمام - شريف احمد - انهار برج فيلهلمينا التاريخي في مدينة فالكنبورج بجنوبى هولندا اليوم الأحد في ظروف غامضة.ودفعت تلك الحالة، السلطات إلى البحث عن ضحايا محتملين باستخدام طائرات مسيرة وكلاب بوليسية.كان البرج، الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا، معلمًا سياحيًا شهيرًا.وصرح دان بريفو، عمدة فالكنبورج، بأن الانهيار وقع في الصباح الباكر عندما لم يكن من الممكن دخول منطقة البرج.وذلك بسبب المواعيد التى تحدد زيارة البرج، لذلك لا تتوقع السلطات بالضرورة سقوط أي ضحايا.وبُني هذا البرج الحجري على الطراز القوطي الجديد عام 1906، وكان يضم مطعمًا، ويتاح للزوار فرصة الصعود إلى قمته.