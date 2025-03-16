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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب وبوتين يعتزمان بحث الحرب في أوكرانيا هذا الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثة هذا الأسبوع، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن وحلفاء كييف على موسكو لقبول وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.
ووافقت أوكرانيا هذا الأسبوع على مقترح أميركي لهدنة من 30 يوما في الحرب، شرط التزام روسيا بها.
في المقابل، أبدى بوتين تأييده لمبدأ وقف إطلاق النار، لكنه شدد على وجود مسائل عالقة بشأن المقترح تحتاج الى تشاور مع الأميركيين.
وفي وقت سابق، قالت موسكو إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف وناقشا "جوانب ملموسة لتنفيذ التفاهمات" التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الأميركية الروسية في السعودية الشهر الماضي.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الكرملين بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، محذرا من أن الروس "يريدون تحسين وضعهم في ساحة المعركة" قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار.
ووافقت أوكرانيا هذا الأسبوع على مقترح أميركي لهدنة من 30 يوما في الحرب، شرط التزام روسيا بها.
في المقابل، أبدى بوتين تأييده لمبدأ وقف إطلاق النار، لكنه شدد على وجود مسائل عالقة بشأن المقترح تحتاج الى تشاور مع الأميركيين.
وقف الحربوقال المبعوث الخاص لترامب إلى أوكرانيا ستيف ويتكوف، الذي التقى بوتين لعدة ساعات قبل أيام، في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" إنه يعتقد أن "الرئيسين سيجريان نقاشا جيدا وإيجابيا هذا الأسبوع".
وفي وقت سابق، قالت موسكو إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصل بنظيره الروسي سيرغي لافروف وناقشا "جوانب ملموسة لتنفيذ التفاهمات" التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الأميركية الروسية في السعودية الشهر الماضي.
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت الكرملين بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، محذرا من أن الروس "يريدون تحسين وضعهم في ساحة المعركة" قبل أي وقف محتمل لإطلاق النار.