شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مقتل 5 أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدف انتحاري بسيارة مفخخة، اليوم الأحد، قافلة حافلات تقل قوات أمن في جنوب غربي باكستان المضطرب، ما أسفر عن مقتل خمسة من رجال الشرطة وإصابة 10 آخرين، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وقال ظافر زماناني، قائد الشرطة المحلية، إن الهجوم وقع في ناوشكي، إحدى مناطق إقليم بلوشستان، وتم نقل القتلى والمصابين، وبعضهم في حالة حرجة، إلى المستشفى. هجمات متكررة وقالت السلطات إن متمردين انفصاليين أطلقوا النار على الحافلات بعد تفجير السيارة المفخخة.

وكان المتمردون قد هاجموا، الأسبوع الماضي، قطارا واحتجزوا نحو 400 شخص كرهائن، ولقي 26 شخصا حتفهم قبل أن تشن قوات الأمن عملية أسفرت عن مقتل جميع المهاجمين الـ 33.