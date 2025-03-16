هل سقط صاروخ حوثي في مدينة شرم الشيخ المصرية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قالت مصادر إسرائيلية صباح الأحد، إن صاروخا أطلقته جماعة الحوثي سقط في مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، وعلى الأرجح كان الهدف هو قصف مواقع إسرائيلية.

ويقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بالتحقيق فيما إذا كان الصاروخ موجها إلى إسرائيل.

ولم تذكر المصادر المصرية الرسمية أي أنباء تتعلق بسقوط صاروخ حوثي انطلق من اليمن ليقع في الأراضي المصرية.

ويأتي ذلك بعدما وجهت الولايات المتحدة ضربات لأهداف حوثية في اليمن مساء السبت، فيما وصفه مسؤول أميركي لصحيفة جيروزالم بوست بأنه رسالة إلى إيران في وقت تقترح فيه الإدارة فتح مفاوضات بشأن برنامجها النووي. وقال مسؤول آخر لرويترز إن الضربات قد تستمر "أياما وربما أسابيع".

وقالت وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين إن الضربات الأميركية أسفرت عن مقتل أكثر من 23 شخصا وإصابة أكثر من 20 آخرين.

ترامب يشيد بالهجوم

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على موقع "تروث سوشيال" "أمرتُ اليوم الجيش الأميركي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن، لقد شنّوا حملةً لا هوادة فيها من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المُسيّرة الأميركية وغيرها".

كما انتقد ترامب سلفه، الرئيس السابق جو بايدن، بشدة لتعامله "الضعيف للغاية" مع التهديد الحوثي.

بتمويل من إيران، أطلق الحوثي صواريخ على طائرات أميركية واستهدفوا قواتنا وحلفاءنا. هذه الهجمات المتواصلة كلفت الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مليارات الدولارات، وفي الوقت نفسه، عرضت أرواحًا بريئة للخطر، كما أكد الرئيس.

كتب ترامب: "لن نتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأمريكية. سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا. لقد خنق الحوثيون حركة الشحن في أحد أهم الممرات المائية في العالم، مما أدى إلى توقف قطاعات واسعة من التجارة العالمية، وانتهاك المبدأ الأساسي لحرية الملاحة الذي تعتمد عليه التجارة الدولية".

مقتل قيادات حوثية

نقلاً عن البيت الأبيض الأميركي أكدت وكالات أنباء عالمية، على رأسها الوكالة الفرنسية، أن الضربات الأميركية على اليمن، وتحديداً صنعاء وصعدة، أسفرت عن مقتل قيادات حوثية مهمة، مما يؤشر إلى أن الضربات كانت موجهة بناء على معلومات استخباراتية، ولم تكشف الولايات المتحدة عن أسماء قيادات حوثية بعينها تم اغتيالها في الضربات الأخيرة.