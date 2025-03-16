شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: حالة اصطفاف وطنى خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، أن هناك حالة اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الحالية. وأعرب عن سعادته بالمشاركة في حفل إفطار حزب مستقبل وطن، الذي يعد تجسيدًا لوحدة الشعب المصري، خاصة مع مشاركة ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بكافة أطيافها.

وأشار الوزير خلال كلمته في الحفل، الذي حضره عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، إلى أن الحكومة تحرص دائمًا على المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تعبر عن التلاحم الوطني.

وأكد أن وجود ممثلي الأحزاب إلى جانب وزراء الحكومة يُظهر حالة الاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات.