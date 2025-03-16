شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الوهاب عبد الرازق: الجميع مع الرئيس السيسي لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن ومجلس الشيوخ، بمشاركة رؤساء الأحزاب والقوى السياسية في حفل إفطار نظمه الحزب.

وقال المستشار "عبد الرازق"، إن هذا التنوع في المشاركة يُعد تأكيدًا على قوة الديمقراطية التي تعيشها مصر تحت القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الذي حضره عدد من الوزراء ورؤساء الأحزاب والقوى السياسية، حيث شدد عبد الرازق على وقوف الجميع مع القيادة السياسية وتضامنهم معها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.