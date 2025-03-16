أردوغان يعلن موقفه من جهود ترامب لإنهاء أزمة أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، لنظيره الأميركي دونالد ترامب، موقف أنقره من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي، أكد الرئيس التركي "دعم الإجراءات الثابتة والمباشرة للرئيس الأميركي ترامب لوضع حد للأزمة" التي بدأت في فبراير 2022، مذكرا أن بلاده جهدت "لضمان سلام عادل ومستدام منذ بدء الحرب وستواصل القيام بذلك".

وشاركت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في اجتماعات الحلفاء الغربيين التي عقدت في الآونة الأخيرة بهدف تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

كما شدد أردوغان على ضرورة "إنهاء عملية حيازة" أنقرة مقاتلات اف-16 الأميركية، وإحراز تقدم في مشاركة تركيا في برنامج مقاتلات اف-35، بحسب بيان للرئاسة التركية.