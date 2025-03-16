ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48.572 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48.572 شهيدًا، و112.032 جريحًا، معظمهم من الأطفال والنساء.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى استشهاد 14 فلسطينيًا، وإصابة 51 بجروح خلال 24 ساعة الماضية، فيما لايزال آلاف الشهداء تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق متفرقة من القطاع.

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