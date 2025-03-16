شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الصحفيين للتوثيق مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية": يهدف لرقمنة الصحف والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد عزب، مستشار نقابة الصحفيين للتوثيق، خلال مؤتمر النقابة للإعلان عن تفاصيل مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية"، إنه يستهدف تطوير مكتبة النقابة، وتعزيز مقتنياتها، والحفاظ عليها للأجيال القادمة في إطار التزام النقابة بمواصلة جهودها في حفظ تراث مصر الصحفي والثقافي، وتطوير مكتبتها لتظل منارة للصحفيين، والباحثين المهتمين بتاريخ الصحافة المصرية.أن النقابة ما زالت تحتفظ بأرشيفها رغم التحديات التي تعرضت لها المكتبات المصرية عبر السنوات.



وأكد أن مجموعة المطبوعات في مكتبة النقابة، التي تعود إلى عهد الخديوي إسماعيل، تعتبر من أندر المجموعات في العالم، وتعد جزءاً أساسياً في بناء مشروع "ذاكرة الصحافة المصرية" الذي يهدف إلى رقمنة الصحف والمجلات التي صدرت على مدار العقود الماضية وإتاحتها للجمهور مرة أخرى ،مشيرا إلى أن العديد من المكتبات في مصر جرى تجريفها، لكن النقابة حافظت على أرشيفها الثرى مشددا على أهمية بيئة العمل الصحفي في البحث عن الصور الصحفية التاريخية في مصر، وأن أول صورة صحفية نشرتها جريدة “الأهرام” كانت في عام 1880 لفريدناند ديليسبس.



وأضاف أنه سيتم رقمنة جميع ملفات الصحفيين في مصر لبناء ملفات شاملة تخدم الصحفيين في جميع المجالات، موضحا أن المشروع يواجه تحدياً كبيراً في البحث عن صحف نادرة.

وأوضح أنه سيتم استعادة الصور القديمة عن طريق مسح الصور في المجلات والصحف القديمة، بهدف بناء متحف للصحافة المصرية يضم هذه الكنوز الصحفية.

وأعلنت النقابة الأسبوع الماضي عن اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن التاسع عشر، وذلك خلال أعمال الجرد والتطوير، التي تجريها النقابة لمكتبتها بإشراف الدكتور خالد عزب، خبير التوثيق ومشروعات الرقمنة، بوصفه مستشارًا لنقابة الصحفيين للتوثيق وتطوير المكتبة، وبناء أرشيف رقمي للصحافة المصرية ،كما أعلنت عن تدشين مشروع الأرشيف الرقمي للصحافة المصرية، يوم 15 أغسطس، ويهدف المشروع لجمع أرشيف الصحافة المصرية على مر تاريخها وإحياء "الكنوز التاريخية" للصحافة المصرية ووثائقها، مع تطوير مكتبة النقابة ورقمنتها، وإتاحة كتبها النادرة للباحثين والصحفيين والمواطنين المصريين.

