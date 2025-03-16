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استمرار تعطل الكهرباء في كوبا لليوم الثاني

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استمرار تعطل الكهرباء في كوبا لليوم الثاني

ابوظبي - سيف اليزيد - واصلت السلطات في كوبا جهودها لاستعادة الكهرباء في العاصمة هافانا التي غرقت في الظلام لليلة الثانية على التوالي، بعد وقف توليد الكهرباء بالكامل في جميع أنحاء البلاد.
وانهارت شبكة الكهرباء، يوم الجمعة، بسبب ماس كهربائي في خط نقل في محطة فرعية في هافانا، ولم تتمكن أكبر محطتي كهرباء في البلاد من توليد أي كهرباء، ما أدى إلى بقاء ملايين الناس بدون كهرباء في جميع أنحاء البلاد.
وركزت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء جهودها الأولية على ضمان توفير الكهرباء للخدمات الحيوية بما في ذلك المستشفيات وإمدادات المياه ومراكز إنتاج الغذاء.
وقال لازارو جويرا، أكبر مسؤول عن قطاع الكهرباء في البلاد، إنه يأمل أن يبدأ تشغيل محطتي الكهرباء خلال الليل، لكنه حذر من أن التقدم سيكون بطيئًا بالضرورة لتجنب المزيد من الانتكاسات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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