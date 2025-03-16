شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العينين عن مبادرة بداية: تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا على حياة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة"، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، والذي استعرض خلال الحلقة مسيرته في الصناعة، وتحدث عن الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام في تشكيل المجتمع، كما أشاد بمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز وعيهم وثقافتهم.

في بداية الحلقة، أكد محمد أبو العينين، على أهمية مبادرة "بداية جديدة" ودورها المحوري في خدمة المجتمع وتنميته، وذلك من خلال الاهتمام بتنمية الإنسان عبر برامج متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، مما يجعلها مبادرة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة. وقال: " بداية تُعد من أبرز المبادرات الإنسانية؛ لأنها تركز على الإنسان في كل مراحل حياته." كما شدد على أهمية المشاركة في نجاح هذه المبادرة، لما لها من تأثير إيجابي كبير على حياة المصريين.

وتحدث محمد أبو العينين، عن جمال مصر وموقعها الفريد، مؤكدًا أنها تتمتع بأماكن نادرة ومناظر طبيعية خلابة ومناخ متميز. وأشار إلى أن شواطئ مصر، سواء على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، تُعد من بين أجمل الشواطئ في العالم. كما شدد على أن امتلاك مصر لهذا الموقع الاستراتيجي، إلى جانب حضارتها العريقة وثقافتها الغنية، يُعتبر هبة من الله.

وأشار "أبو العينين"، إلى أن الأجيال القادمة ستؤدي دورًا أساسيًا في كشف الكنوز المدفونة تحت أرض مصر، مشددًا على أنه لا تزال هناك العديد من المواقع الأثرية التي لم تُكتشف بعد. هذه المواقع، التي تحمل في طياتها أسرارًا جديدة عن الحضارة الفرعونية العريقة، تُعد بمثابة فرصة كبيرة للغوص في تاريخ مصر القديم. وعلاوة على ذلك، تواصل الاكتشافات الأثرية الحديثة إزاحة الستار عن قطع أثرية ونقوش تسلط الضوء على تطور العلوم والفنون والحياة الاجتماعية في مصر القديمة. وأكد على أن هذه الاكتشافات تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية فريدة من نوعها، وتفتح آفاقًا جديدة لفهم أعمق لحضارتها الغنية.

وفي ختام الحلقة، لفت "أبو العينين"، إلى أهمية دور الإعلام من وجهة نظره، موضحًا أنه يعد وسيلة فعالة لنقل الرسائل الإخبارية والتنويرية، والتعليمية. وأكد في الوقت نفسه أن الإعلام يمثل أداة قوية لتوثيق الأحداث ونقل المعلومات، مما يجعله عنصرًا حيويًا في تشكيل الرأي العام.

يذكر أن الحلقات المقبلة ستستضيف شخصيات مؤثرة من مجالات الفن والرياضة، وريادة الأعمال، والسياسة، في إطار تعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، يُبث بودكاست "بداية جديدة" عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في تمام الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في تمام الساعة 6:30 مساءً.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.

