شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" فى يوم المرأة المصرية: كانت ولا تزال رمزًا للقوة والصمود والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة لسيدات وفتيات مصر العظيمات، بمناسبة يوم المرأة المصرية.

وأكدت التنسيقية في بيان لها، أن يوم المرأة المصرية يمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بنضال السيدات والفتيات المصريات وعطائهن المستمر في بناء الوطن ودعم استقراره ونهضته، وتظل المرأة المصرية دائمًا في طليعة الصفوف، شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، ومثالًا يحتذى به في التضحية والعمل، بدءًا من دورها الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن.

وقالت التنسيقية في بيانها، إن المرأة المصرية كانت ولا تزال رمزًا للقوة والصمود، وشريكًا أساسيًا في بناء الوطن وصنع المستقبل، وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين مزيداً من النجاح و التقدم لكل امرأة مصرية، وتدعو لمواصلة العمل على تمكينها ودعمها في كافة المجالات، تقديرًا لدورها العظيم في تحقيق التنمية والاستقرار.



