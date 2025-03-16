مقتل 20 مسلحًا في غارة جوية شمال نيجيريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قتل 20 مسلحًا في عملية شنتها القوات الجوية النيجيرية بولاية كاتسينا شمال نيجيريا.

وأوضح نائب مدير العلاقات العامة في القوات الجوية النيجيرية كبيرو علي في بيان أمس، أن الغارة الجوية استهدفت أعضاء عصابة مسلحة على طريق فونتوا – غوساو في كاتسينا, مؤكدًا أن العملية أسفرت عن مقتل 20 مسلحًا.

يذكر أن نيجيريا تواجه منذ فترة هجمات من عصابات مسلحة، وتنظيمات إرهابية مثل: بوكو حرام، وتنظيم داعش الإرهابيين في غرب أفريقيا، وذلك في مناطق مختلفة من البلاد.

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