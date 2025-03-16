شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد مستشارًا سياسيًا لرئيس حزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، قرارًا بتعيين الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، مستشارًا سياسيًا لرئيس الحزب.

وأكد الجزار أن الدكتور عبد المنعم سعيد يمثل إضافة حقيقية، في ظل سعي الحزب إلى جذب الكفاءات العلمية والمهنية والسياسية للاستفادة من خبراتهم، بما يمكِّن الحزب من تحقيق أهدافه في خدمة الوطن والمواطن.

يُذكر أن الدكتور عبد المنعم سعيد شغل سابقًا رئاسة مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام” ومركزها للدراسات السياسية والاستراتيجية، وله العديد من الدراسات في مجالات العلوم السياسية والعلاقات الدولية.