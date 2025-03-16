شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين نائب وزير الإسكان الأسبق عضواً بالهيئة العليا لحزب الوعى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور باسل عادل قرارا بتعيين المهندس حسن عبدالعزيز النائب الأسبق لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيسا لحكومة الظل بحزب الوعي وعضواً بالهيئة العليا للحزب.

جدير بالذكر، أن المهندس حسن عبدالعزيز مصطفي هو رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد وهو الرئيس الفخري لاتحاد مقولي الدول العربية والرئيس الفخري لاتحاد مقاولي الدول الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الاسبق.



