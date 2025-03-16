شكرا لقرائتكم خبر عن محلل فلسطينى: مصر لعبت دورًا محوريًا فى دعم الفلسطينيين على جميع الأصعدة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جهاد حرب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن مصر لعبت دورًا محوريًا في دعم الفلسطينيين على جميع الأصعدة، لا سيما في ملف إعادة إعمار غزة.

وقال حرب في تصريحات لـ"الخليج 365": "مصر كانت ولا تزال القوة العربية الأساسية التي تدعم حقوق الفلسطينيين، سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني."

وأضاف أن مصر ترفض بشكل قاطع محاولات تهجير الفلسطينيين، وتؤكد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.

كما أشاد بالمساعدات التي تقدمها مصر لقطاع غزة، من حيث دعم مشاريع إعادة الإعمار وتوفير المواد اللازمة للبناء.

وتابع حرب أن الدور المصري في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية يعزز من فرص تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.

وأكد أن مصر تبذل جهودًا مضنية في تنسيق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، مما يساهم في تحسين الوضع الإنساني في غزة. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الدعم لمصر لتحقيق الاستقرار في المنطقة.