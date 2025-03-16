شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير العدل: انتهاء ميكنة جميع مكاتب توثيق الشهر العقارى بنهاية رمضان والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إنه سيتم الانتهاء قبل نهاية شهر رمضان من ميكنة جميع فروع التوثيق.

وأضاف: "لدينا 28 مكتب شهر عقاري رئيسي بالمحافظات، و753 فرع توثيق، منها 750 فرعًا مميكنًا بالكامل، وقبل نهاية شهر رمضان ستكون جميع فروع التوثيق مميكنة."

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلبي مناقشة حول معوقات تسجيل الأراضي الزراعية والعقارات.

وأضاف مساعد وزير العدل: "أزلنا 99% من عقبات التوثيق بالكامل"، مشيرًا إلى أن لديهم تطبيقات و"أبليكشن" على منصة "مصر الرقمية"، وتم عقد 47 دورة تدريبية وتدريب 3500 عضو فني على المستجدات التشريعية. وأوضح: "العمل الفني يقوم على تطبيق منشورات فنية، وأحيانًا كان يحدث لبس في التفسير، فكان هدف التدريب هو التفسير الصحيح لهذه المنشورات."

وتابع قائلاً: "لدينا نظامين للتسجيل العقاري في مصر، وهما نظام السجل العيني والشهر الشخصي، مؤكدا : "لدينا 213 مأمورية للشهر الشخصي، وتم ميكنتها جميعها، وفي المجتمعات العمرانية لدينا 22 مأمورية."