شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: وزير العدل اعتذر عن حضور جلسة اليوم لظرف طارئ والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن وزير العدل كان من المقرر أن يحضر الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، لكنه تقدم باعتذار للمجلس عن الحضور نظرا لظرف طارئ شديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن هناك طفرة حدثت في السنوات القليلة الماضية في الشهر العقاري وتسجيل العقارات وضغط الأوراق المطلوبة إلى حدود معينة، متابعا: "ولكن نطلب المزيد للحفاظ على الثروة العقارية".

وأشار رئيس مجلس الشيوخ إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المتكاملة في العمل في هذا الملف لحل إشكالياته، وتابع قائلا: "هناك تجربة في دولة قريبة منا عملت هيئة قضائية بالكمبيوتر وخلال أيام قليلة أى نزاع يحل فورا بالكمبيوتر من هذه الهيئة القضائية"، مضيفا أن هذه الهيئة تدخل للحكومة 16% من دخل هذه الدولة، وأنه لابد أن نبحث عن آلية خارج الصندوق.

ولفت رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنه إذا احتاج الأمر إلى كوادر أو إعادة تدريب كوادر فإنه آن الآوان للعمل به، وتابع: علينا دور فيما يتعلق بالأثر التشريعي، لو دققنا يمكن أن نصل لحلول لهذا الأمر ونطرح تعديلات، وخطورة الأمر إذا تم التسجيل وضاعت حقوق من لهم حقوق في هذا الأمر، وما أكثر ذلك.