شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم الشيوخ يقترح تشكيل لجنة متخصصة لحصر وتسجيل العقارات والأراضى خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة، أهمية ملف تسجيل العقارات بالسجل العيني أو الشهر العقاري، مقترحا تشكيل لجنة من الخبراء تضم الشهر العقاري والسجل العيني أو الضرائب أو شركات متخصصة عالمية في هذا الشأن للانتهاء من ملف حصر وتسجيل الأراضي والعقارات خلال عام حتي لا يتأثر الاقتصاد القومي واعتبار هذا الملف بمثابة مشروع قومي خاصة.

وقال "دعبس" إن البنوك ترفض منح القروض علي أي عقار الا إذا كان العقار مسجلا بالسجل العيني أو الشهر العقاري وهذا الأمر متميز للغاية ولكن علينا ان نعمل علي إزالة المعوقات أمام التسجيل للأراضي والعقارات لانه لاسيما والمعوقات التي تقف حائلا أمام التسجيل حتى الجهات الحكومية سواء وزارة الزراعة او المحافظات لا تمنح المواطن الأوراق الكاملة للتسجيل.

وأضاف "دعبس"، أننا أمام معضلة كبيرة جدا، مشددا علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة مؤسسات الدولة للانتهاء من هذا الأمر.

وأشار "دعبس" إلي أن هناك وجهات نظر مختلفة بين كل من المساحة والسجل العيني والشهر العقاري من الناحية القانونية والتنفيذية مما يستوجب حل تلك الأمور.

وخلال كلمته، أشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، إلي وجود مجهودات كبيرة جدا في الشهر العقاري وهناك تطوير واضح والشهر العقاري أعلن ان الأمور ستنتهي خلال 37 يوما وهذا أمر جيد، ولكن الشهر العقاري يشترط ان تكون كافة الاوراق كاملة للانتهاء وكما قلت المؤسسات لا تمنح المواطن الأوراق الكافية للتسجيل لذلك لابد من تضافر كافة الجهود.