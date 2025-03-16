شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة بمستقبل وطن تنظم حفل الإفطار السنوي والان مع تفاصيل الخبر

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حفل الإفطار السنوي بالمتحف القومي للحضارة، وسط حضور كبير من أعضاء وقيادات وكوادر الحزب.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات أمانة مستقبل وطن بالأمانة المركزية والعاصمة، والقواعد الحزبية بالمحافظة.

وأكد المشاركون في حفل الإفطار السنوي، مواصلة جهودهم لتنفيذ رؤية الحزب ومبادئه التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة واستقرار الدولة المصرية، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

ووجه النائب أحمد عبد الجواد، النائب الأول لرئيس مستقبل وطن، الأمين العام، التحية لأمانة القاهرة على تنظيم حفل الإفطار بمستوى راقي ولما تقوم به من جهود ملموسة في تنفيذ توجهات الحزب ورؤيته المستقبلية بما يخدم آمال وتطلعات أبناء الوطن.

وشدد النائب الأول لرئيس الحزب، الأمين العام، على كافة الكوادر والقيادات والقواعد الحزبية، مواصلة العمل والجهد من أجل تنفيذ خطة مستقبل وطن على كافة المستويات.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد سليمان، أمين العاصمة بحزب مستقبل وطن، التحية للأمين العام والوفد المرافق له على تشريفهم حفل الإفطار، موجها الشكر لجميع المشاركين في حفل الإفطار السنوي، معلنا تجديد العهد على المضي قدما في دعم ومساندة القيادة السياسية في جهودها لصالح الدولة المصرية وهو ما يتفق ومبادئ وأهداف الحزب، من خلال الالتزام الحزبي .

وأشار سليمان، إلى أن حزب مستقبل تقع عليه مسئولية كبيرة، لاسيما وأنه ليس حزبا سياسيا فحسب، بل هو حالة فريدة تنشر الوعي والبهجة على قلوب المصريين، مؤكدا أن الحزب أخذ من التنمية المجتمعية سبيل لحصد شعبية كاسحة في الشارع المصري.

وأكد التزام الأمانة بتبني كافه قضايا المواطن المصري المحب لبلده، مشيرا إلى الوقوف خلف القيادة السياسية ودعم مواقفه على كافة المستويات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن جميع الكوادر الحزبية في أمانة القاهرة حريصة كل الحرص في تنفيذ رؤية مستقبل وطن في كافة الملفات.

وفي النهاية وجه سليمان الشكر لكل من ساهم في إخراج حفل الإفطار السنوي، بالشكل اللائق والمشرف، معبرا عن سعادته البالغة لشعور الحضور بالفرحه وحالة المحبة والترابط والود بين الجميع.