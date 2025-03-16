شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يحيل 20 تقريرا للجان النوعية إلى الحكومة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 20 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ الللازم بشأن ما جاء بها من توصيات، وتشمل تقريرمن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدى فريد، بشأن تسجيل العقارات باستخدام تقنية البلوك تشين" وتقريرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين، ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي والاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن إحلال وتجديد شركة سماد طلخا "الدلتا للأسمدة".

كما تتضمن التقارير المحالة للحكومة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة حنان أبو العزم، بشأن زيادة التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن وضع استراتيجية وطنية لإحلال وتجديد وتطوير شركة النصر للمسبوكات.

بالإضافة إلى 4 تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدمة من:

- النائب محمود تركي، بشأن سرعة تنفيذ كوبري أعلى مزلقان مدينة بركة السبع محافظة المنوفية والنائب محمد صبري، بشأن رصف وتطوير مزلقانات الترام في محافظة الإسكندرية". السيد النائب مؤمن معاذ بشأن توفير وحدات للإسكان الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد والنائب عمرو عزت، بشأن رفع كفاءة طريق كفر طهرمس

وتشمل 7 تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن الارتقاء بمستوى أداء خريجي المعاهد الصحية وتأهيلهم لمواكبة التطورات الفنية ومن النائب هانئ يوسف عبد الشهيد، بشأن توفير المستلزمات الطبية اللازمة لبعض مستشفيات ومراكز محافظة المنيا ومن النائب محمد أنور شاهين، بشأن ميكنة دورة العمل داخل المستشفيات لتحسين الخدمات المقدمة ومن النائبين أسامة فهيم، محمود فريد ،شرارة، بشأن توفير جهاز رنين مغناطسي لمستشفى قويسنا العام ومن النائب نصيف حفناوي، بشأن"إنشاء وتشغيل مراكز لعلاج السموم في المحافظات"ومن النائب أيمن عبد المحسن، بشأن إمداد مستشفى دكرنس العام ببعض الأجهزة الطبية محافظة الدقهلية ومن النائب عيسى الشريف، بشأن إنشاء سجل طبي إلكتروني لكل مواطن وربطه بقاعدة البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة وربطه مع جميع المؤسسات العلاجية في مصر سواء الحكومية أو الخاصة

كما تشمل التقارير المحالة، تقارير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبة دينا هلالي وعشرين عضواً من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وكذا تطوير قصور الثقافة ومن النائبة / هالة كمال، وعشرين عضواً من الأعضاء ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن : " تعزيز الحرف اليدوية التراثية والتقليدية

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم ، بشأن : إنشاء مكاتب متحركة في المناطق السياحية بهدف تقديم المساعدة والنصح للسائح من مصادر موثوقة "، بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت، بشأن: "إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري.