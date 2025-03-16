شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب المعين حاتم حشمت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، خلو مكان عضو المجلس المعين حاتم حشمت.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة تلاوة إخطار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لرئيس المجلس بوفاة عضو المجلس المعين النائب حاتم حشمت.

ويأتى إخطار وزير الداخلية وفقا لما تقضيه المادة 256 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تنص على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس، المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.