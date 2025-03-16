شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يناقش معوقات تسجيل الأراضى الزراعية والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومن المقرر مناقشة طلب مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

ويطالب النائب بوجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.

أما طلب المناقشة الثانى فهو مقدم من النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأوضح النائب فى طلب المناقشة أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الأن وهو ما انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مؤكدا ان الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق، حيث تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ١٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعلن: " كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.