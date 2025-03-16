شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم إقليم تاراباكا الواقع شمال تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان أن الزلزال وقع على بعد 47 كيلومترًا من مدينة لا تيرانا الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 104.8 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن تقارير تفيد بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.