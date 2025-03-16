شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء رمضانى يجمع الصحفيين بالغربية وسط أجواء ودية بحضور المرشحين لانتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت لجنة الصحفيين بالغربية حفل إفطار رمضاني في نادي طنطا الرياضي، بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين السابق، ومحمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس النقابة الحالي والمرشح للانتخابات المقبلة، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، والكاتب الصحفي سعيد الشحات،و الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين والكاتبة الصحفية المرشحة فيولا فهمي.

شهد الحفل حضور ناصر أبو طاحون، رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، وأعضاء اللجنة، إلى جانب عدد كبير من صحفيي المحافظة، في أجواء مميزة سادتها الألفة وروح الزمالة بين الحاضرين، وخاصة المرشحين للانتخابات المقبلة.

أكد خالد البلشي خلال كلمته في الحفل أهمية دور نقابة الصحفيين في دعم أعضائها وتعزيز وحدتهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات الرمضانية تعكس روح التعاون والتكاتف بين الزملاء، متمنيًا للمرشحين في الانتخابات المقبلة التوفيق والسداد في خدمة المهنة والزملاء.

أشاد عبدالمحسن سلامة خلال كلمته بالتنظيم المتميز لحفل الإفطار، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تساهم في توطيد العلاقات بين الصحفيين وتتيح للمرشحين فرصة لعرض رؤاهم والتواصل مع الزملاء في أجواء ودية، متمنيًا للجميع النجاح في الانتخابات المقبلة.

ناصر أبو طاحون يشيد بدور الإفطار في دعم الزملاء

أكد ناصر أبو طاحون خلال كلمته في الحفل أن الإفطار الرمضاني جمع الصحفيين من مختلف المؤسسات داخل الغربية، وشكّل فرصة لاستضافة المرشحين للانتخابات المقبلة، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق والنجاح في السباق الانتخابي، مشيدًا بالأجواء الودية التي جمعت الزملاء في هذا الحدث.



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